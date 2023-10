L’Associazione Arma Aeronautica rende omaggio al generale Amedeo Di Savoia Aosta

L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Forlì, rappresentata dai consiglieri Umberto Grani, E. Lavoratti e dal socio Carlo Ammoniaci, ha reso onore al Generale S.A., il valoroso aviatore della R.A. Amedeo Di Savoia Aosta, nato nel 1898 e morto in Kenia il 3 marzo 1943 come Prigioniero di Guerra delle Forze Inglesi. Il tutto si è svolto sabato scorso nel corso del convegno storico svoltosi al Museo del Risorgimento a Faenza con la partecipazione delle massime autorità militari di Cervia (15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare) e di Forlì (Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli) nonché anche dei presidenti dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione Faenza e Lugo. Nella circostanza è stata consegnata al nipote presente, Martino di Asburgo, Arciduca d’Austria Este, una storica riproduzione fotografica, al tempo della Guerra di Etiopia (1934-35), raffigurante il nonno “L’ Eroe dell’ Amba Alagi”, in visita ufficiale, a Massaua (Eritrea), al Comando Generale degli Aeroporti Militari della R. A..