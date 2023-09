L'associazione "Corri Forrest" di corsa per il progetto di "Pet Therapy" nel reparto di Pediatria

Anche l’Associazione podistica Corri Forrest affianca la Fondazione "Opera Don Pippo" nel progetto di "Iaa – Interventi assistiti con animali", la cosiddetta "Pet Therapy" – che porta gli animali nel reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e offre ai piccoli pazienti un momento di leggerezza e sollievo dallo stress psicologico della situazione ospedaliera. Domenica 15 ottobre il ricavato della settima edizione della gara podistica “Fuga Forrest” andrà proprio al progetto che vede vari co-terapeuti a quattro zampe, assieme a psicologhe e psicoterapeute e a una veterinaria, esperte in terapia in terapia mediata da animali, in prima linea.

"Negli anni abbiamo sempre affiancato i progetti del territorio che ritenevamo meritevoli - afferma il presidente di Corri Forrest, Luigi Illari - e da due anni abbiamo scelto di sostenere il progetto della Don Pippo. Contiamo di avere più dei 1.500 partecipanti dello scorso anno". La manifestazione partirà alle ore 9.30 dalla Piazza d’Armi di Terra del Sole con possibilità di scelta tra due percorsi: uno da 13 chilometri dedicata a podisti e camminatori con cane e uno da 7 chilometri per bambini e persone non allenate. Inoltre ci sarà un percorso con mountain bike che passerà dall’eremo di Montepaolo.

Costo pre-iscrizione: 6 euro per ragazzi fino a 14 anni; 12 euro adulti; gratuito per bambini fino a 5 anni. Costo iscrizione nel giorno dell’evento: 7 euro per ragazzi fino a 14 anni; 14 euro adulti; gratuito per bambini fino a 5 anni. Per informazioni e pre-iscrizioni: fugaforrest@corriforrest.com. Le iscrizioni possono essere fatte anche sul posto sabato 14 ottobre dalle ore dalle ore 9 alle 19 e domenica 15 ottobre fino a dieci minuti prima della partenza. Lungo i percorsi ci sarà la possibilità di usufruire di punti ristoro e all’arrivo in piazza festa con birra e musica. "Siamo grati all’associazione Corri Forrest - afferma Katia Liverani della Fondazione "Opera Don Pippo" che ci supporta insieme ad altre realtà territoriali in questo progetto. Segno evidente della creazione di una rete di aiuto e collaborazione".