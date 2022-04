L'associazione 'Forlì cambia' dona libri e giocattoli ai profughi Ucraini

L’Associazione Culturale “Forlì Cambia” ha riunito per un evento conviviale e filantropico tutti i componenti, esprimendo lo spirito civico a servizio della comunità e unendo i valori dell’amicizia e partecipazione attiva. L’evento organizzato dal Consiglio Direttivo, presso il Ristorante Le Martinelle di Rocca delle Caminate, in una cornice di ritrovata e piacevole aggregazione che la pandemia ha limitato per lungo tempo, ha voluto promuovere una raccolta di libri e giocattoli per i bambini delle famiglie ucraine che sono ospiti presso le strutture e le abitazioni di privati della nostra città.

La raccolta dei doni, che ha confermato la generosità dei soci ed amici dell’Associazione Culturale, è stata numerosa e motiverà il prossimo evento già in programma, che ospiterà i bambini e le loro famiglie per un incontro che consenta la consegna di quanto raccolto. La serata è stata allietata da una tombola che ha posto in palio doni dei soci ed amici, per una divertente modalità di raccolta fondi per sostenere le prossime iniziative dell’associazione. Erano presenti la Presidente dell’Associazione Paola Casara, che ha ringraziato tutti gli intervenuti, i consiglieri della Lista Civica, il consigliere regionale Pompignoli, e il sindaco Gianluca Zattini che ha partecipato con la famiglia e ha auspicato la continuità del rapporto di amicizia tra le anime pur diverse che compongono l’Associazione Culturale, complimentandosi per la serie di eventi organizzati in città.