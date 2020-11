L'associazione forlivese lancia un contest per aiutare la ristorazione

Un’occasione per promuoversi gratuitamente sulla propria pagina Facebook con post mirati e non improvvisati. È l’idea dell'associazione culturale "Di Scena In Scena" per dare una mano agli imprenditori della ristorazione duramente colpiti dalle recenti disposizioni governative.

La nuova associazione culturale forlivese che si occupa di realizzare video promozionali, sceneggiature e laboratori di recitazione ha lanciato un concorso social per incrementare i clienti di ristoranti costretti a chiudere alle 18. "L’unica soluzione per andare avanti in questo periodo rimane l’asporto o la consegna a domicilio, quindi farsi conoscere in modo vincente tramite i social può fare la differenza".

Quello che si propongono di fare i ragazzi Di Scena In Scena, senza voler essere dei supereroi, è avviare gratuitamente alla comunicazione sui social tre attività creando un video promozionale ad hoc per far conoscere il locale e foto per un vero e proprio piano editoriale da postare sulla pagina Facebook dell’esercizio pubblico, oggi indispensabile per chiunque voglia coinvolgere maggiori utenti. Il tutto senza chiedere nulla in cambio e senza vincoli.

Per partecipare è sufficiente condividere sulla propria bacheca il post disponibile nella pagina Facebook dell’associazione che spiega il procedimento. C’è tempo fino a lunedì 16 novembre, giorno in cui verranno sorteggiate tre attività di ristorazione tra coloro che avranno partecipato. Per maggiori informazioni contattare il numero 392 0355761.