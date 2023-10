Tra presente e futuro: l'Associazione Forlivese Stomizzati ed Incontinenti celebra il ventennale con un incontro pubblico

L'Associazione Forlivese Stomizzati ed Incontinenti, con sede operativa all’ospedale G.B Morgagni-L.Pierantoni di Forlì, operante a favore dei pazienti stomizzati e incontinenti mediante i progetti di supporto psicologico, corretta alimentazione e assistenza infermieristica a domicilio, promuove per sabato 14 ottobre al Grand Hotel di Forlì Via del Partigiano 12/bis, in occasione della ricorrenza del ventennale di attività 2003-2023, promuove un incontro aperto alla cittadinanza sulla vita dell’associazione, sulle esperienze dei pazienti stomizzati e sui progetti presenti e futuri.

Dal 2019 l'associazione opera in convenzione con l’Ausl della Romagna e dal 2022 è presente presso l’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna dove dispone di una propria sede. L’associazione ha come obiettivo di creare percorsi assistenziali, sociali e culturali al paziente portatore di stomia secondo parametri di qualità con l’ausilio di multiprofessionalità. Dalla data di costituzione collabora con i reparti di Chirurgia Generale.

Dal 2011 il servizio è stato esteso al reparto di Urologia in supporto ai pazienti urostomizzati e prostatectomizzati e di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali. La realizzazione dei servizi, del tutto gratuiti per i pazienti, è possibile grazie all'impegno dell'Associazione, del presidente Varis Bravi e dei componenti del direttivo, e del sostegno economico che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, unitamente ad altri enti, ha garantito ogni anno dalla costituzione di Afos a tutt’oggi.