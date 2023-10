L'associazione Forlivese Stomizzati ed Incontinenti celebra il ventennale e guarda al futuro con nuovi progetti

Oltre un centinaio di persone hanno partecipato al convegno del ventennale dell’Associazione Forlivese Stomizzati ed Incontinenti (Afos) tenutosi sabato al Grand Hotel di Forlì alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, del vescovo Livio Corazza, dell'avvocato Graziani Patrizia, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, e di Fabrizio Miserocchi, direttore dello Ior. Il presidente Varis Bravi ha presentato la storia dell'associazione, ma anche i servizi che attualmente eroga negli ospedali di Forlì e Ravenna, come il progetto di supporto psicologico, di corretta alimentazione e l'assistenza infermieristica a domicilio e attività relazionali.

Nel futuro sono previste attività di screening sulla popolazione per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon retto, da realizzarsi in collaborazione con la direzione sanitaria Ausl Romagna, ma anche il progetto di teleconsulenza medico infermieristica, già presentato alla direzione sanitaria dell'Ausl Romagna e alla direzione del Presidio Ospedaliero di Forlì per la sua approvazione.

All'incontro erano presenti il personale medico fra cui il professor Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirugia ambito di Forlì; il professor Giampaolo Ugolini, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: la dottoressa Roberta Gunelli, direttrice dell'Unità Operativa di Urologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, personale infermieristico ed operatori socio-sanitari di entrambi i presidi ospaedalieri presso cui l’associazione opera in convenzione con l’Ausl Romagna .

Hanno portato il loro contributo i medici e gli infermieri dell’Unità di Chirurgia Generale, Urologia e Gastroenterologia dell’Ospedale di Forlì e Ravenna illustrando l’importanza del percorso clinico assistenziale del paziente stomizzato e incontinente. Infine si è tenuta una tavola rotonda nella quale alcuni pazienti stomizzati e incontinenti hanno raccontato il loro percorso di malattia e il loro ritorno alla quotidianità. Bravi ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti alla giornata del Ventennale ed in modo particolare coloro che hanno sostenuto l’associazione economicamente in questi anni rivolgendo un plauso alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0543 731838 o inviare una email ad "afos.fo@auslromagna.it".