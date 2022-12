L'associazione gestisce un ritrovo ricreativo per i "nonni": realizzato anche un calendario per il 2023

L’Associazione di Promozione Sociale Il Palazzone, con sede presso ex Istituto Agrario di Villafranca, tra le varie attività di volontariato portate avanti quotidianamente, da qualche anno sviluppa anche il progetto “Stare insieme in compagnia… Anziani una ricchezza” realizzato in collaborazione con il Comune di Forlì e la fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L'iniziativa vede alcuni volontari, affiancati anche dal supporto di una psicologa, impegnati nella gestione di un ritrovo ricreativo pomeridiano per “Nonni”. Complessivamente il progetto coinvolge una ventina di persone, di età compresa tra gli 85 e i 98 anni in attività di recupero delle memorie del territorio, piccole lavorazioni artigianali con il legno, momenti di intrattenimento, musica e tradizioni.

Fra le diverse iniziative, nei mesi scorsi, hanno realizzato il calendario 2023, pensando come rappresentare le fasi delle stagioni e anche prestando la propria immagine per interpretare un mese dell’anno. Dodici persone accompagnate da simboli del periodo, dal carnevale alla presentazione del vino novello, dai fiori di primavera ai girasoli dell'estate.

"Tutto questo - afferma la Presidente dell'Associazione il Palazzone Mariangela Barbetta - dimostra che il condividere momenti insieme in allegria, l’ironia, il mettersi in gioco e l’entusiasmo non hanno assolutamente età. L’Associazione ringrazia sentitamente Foto Andrea Gorini di Vecchiazzano, la cui collaborazione gratuita è stata indispensabile per la realizzazione del servizio fotografico, fondamentale per il progetto e il calendario".