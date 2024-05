L’associazione 'La Rete Magica - Amici per l'Alzheimer e il Parkinson' saluta l’avvio del nuovo ciclo di attività

Nell’ambito della consueta assemblea ordinaria dei soci, tenutasi lo scorso Venerdì 26 Aprile, presso il Ristorante Peter Pan di Forlì, l’associazione La Rete Magica - Amici per l'Alzheimer e il Parkinson, che si é riunita principalmente per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2023, ha contestualmente ufficializzato la costituzione di un gruppo di volontari, peraltro già operativo, dedito ad implementare la ricerca di fondi e di spazi: attività oramai imprescindibili per poter garantire nel tempo il proseguimento delle attività associative.

Sono, infatti, sempre in aumento le richieste di aiuto che provengono dalla cittadinanza e, l’associazione ha iniziato a rilevare nell’ultimo anno, perplessità e criticità nel fronteggiare spese superiori ai proventi percepiti nonché ad operare in uno spazio limitato e, peraltro, in buona parte da utilizzarsi in condivisione. I locali di via Curiel 51, ove é collocata la sede associativa, sono sempre meno congrui ai numeri che affronta quotidianamente l’associazione.

"Ricordiamo che, nell’anno associativo, si avvicendano 3 cicli operativi composti, ciascuno, da circa 15 attività, 24 corsi e 7 servizi di base. La Rete Magica raggiunge per ogni ciclo circa 180/200 partecipanti ai corsi che moltiplicato per 26 settimane di attività, oltrepassa le 4.500 presenze annue. Si aggiungono, inoltre, dalle 120 alle 150 persone all’anno con i colloqui d’ingresso ed il sostegno psicologico individuale. Un altro importante servizio, quello dell’accompagnamento da e per i corsi, conta circa 75 tratte annue per 40 beneficiari. Con gioia, da questo lunedì 29 aprile, é stato dato l’avvio al nuovo 3° ciclo dell’anno associativo 2023/2024 delle attività della Rete Magica, per la cui realizzazione rivolgiamo il nostro immenso grazie a volontari e docenti. In particolare, é proprio merito dei volontari se La Rete Magica é cresciuta sempre di più nei suoi oltre 15 anni di vita e può ambire, con l’aiuto di tutti, a sostenere ed aiutare sempre più persone sul nostro territorio".