L'associazione "La Rete Magica" è alla ricerca di nuovi volontari: "Siamo una grande famiglia"

L'associazione "La Rete Magica" è alla ricerca di nuovi volontari. Le mansioni principali sono quelle di assistenza ai corsi, segreteria e accompagnamento da e per le attività che vengono proposte. Con sole poche ore settimanali si può garantire continuità e regolarità a questi fondamentali servizi per i sofferenti di Alzheimer, Parkinson e loro famigliari. "Fare volontariato alla Rete Magica è un’esperienza che regalerà tante emozioni e farà conoscere persone speciali - viene illustrato -. Ogni volontario viene accompagnato passo per passo in questo cammino, a partire dal primo incontro con la coordinatrice Sonia Sassi, gli incontri formativi e l’iniziale affiancamento con altri volontari. Non mancano poi feste, iniziative e momenti di svago insieme per condividere attimi di leggerezza con altre persone che svolgono volontariato alla Rete Magica. Perché i volontari della Rete Magica amano fare gruppo e spesso costruiscono nel tempo veri rapporti di amicizia oltreché di condivisione di questa appagante esperienza. Come associazione siamo molto fieri della cura che profondiamo nei confronti del nostro “corpo volontario”, perché per noi La Rete Magica è una grande famiglia e come tale il benessere di ogni membro passa dal benessere degli altri". Per informazioni è possibile contattare lo 0543 033765 (lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviare una mail a info@laretemagica.it o ancora contattare la pagina Facebook "La Rete Magica”.