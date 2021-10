L'associazione Morgagni Malattie Polmonari Charity Partner della Granfondo "Via del Sale"

Sarà l'associazione Morgagni Malattie Polmonari il Charity Partner della 24esima edizione della Granfondo la Via del Sale, in programma il prossimo 10 ottobre, una delle più importanti gare ciclistiche granfondo di inizio stagione. Con 5000 partecipanti, 28.000 presenze di pubblico, 4 percorsi adrenalinici e la mitica scalata alla Cima Pantani, la Granfondo Via del Sale è una tappa obbligata per chi ama viaggiare su strada assieme alla sua bici attraverso le colline della Romagna.

L'associazione Morgagni Malattie Polmonari è nata con l'obiettivo di creare un sistema di ricerca applicata inerente le Malattie Rare Polmonari e di offrire supporto ai pazienti affetti da patologie respiratorie e alle loro famiglie. Supporta l'Unità Operativa di Pneumologia diretta dal professor Venerino Poletti all'ospedale Morgagni-Pierantoni, quale centro di riferimento nazionale ed internazionale per queste patologie. Recentemente ha donato al centro di Forlì una cabina Pletismografica di ultima generazione, strumento fondamentale per il controllo e la diagnosi delle malattie pneumologiche.

"Grazie al contributo della 24ma Granfondo Via del Sale Fantini, ci auguriamo di continuare nel nostro percorso di sostegno alla Ricerca Scientifica supportando i progetti e le innovazioni dell’equipe di Pneumologia dell'ospedale di Forlì, con Borse di Studio e tecnologie all'avanguardia con l'intento di costruire un futuro migliore per i pazienti affetti da patologie respiratorie e fare crescere la consapevolezza di queste malattie subdole e silenziose con progetti come Sharing Breath", afferma il presidente dell'associazione, Matteo Buccioli presidente. L'associazione Morgagni Malattie Polmonari sarà presente alla Granfondo la Via del Sale con una sua rappresentanza di ciclisti “capitanata” da Achille Abbondanza, paziente affetto da una malattia polmonare rara, per portare un messaggio positivo e di speranza.