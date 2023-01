L’associazione Nonno Banter 57 dona 4 tavoli al Polo scolastico di Santa Maria del Fiore

L’Associazione “Nonno Banter 57 – Giochi di strada”, realtà avviata dal 2018, ha recentemente donato 4 tavoli al Polo scolastico "Santa Maria del Fiore" di Forlì. “Nonno Banter 57” è formata da un gruppo di volontari meldolesi, accomunati dalla convinzione che il gioco e la pratica manuale siano strumenti imprescindibili per una crescita sana ed equilibrata dei ragazzi.

"Il gioco manuale e creativo - spiegano gli artefici di “Nonno Banter 57” - è sempre meno in uso tra le giovani generazioni, che prediligono giochi interattivi e virtuali a discapito della loro socialità e creatività”. E sottolineano “il potente strumento che il gioco manuale e creativo porta con sé: la socialità e l’interazione infra ed intragenerazionale. Il bambino tramite il gioco impara a comunicare e a condividere emozioni e, di conseguenza, a saperle accettare. Esso è inoltre occasione per comunicare con gli altri: coetanei, adulti o nonni che siano”.

La donazione dei 4 tavoli al Polo scolastico Santa Maria del Fiore va nel tentativo di incrementare la socialità dei bambini, anche attraverso giochi manuali e creativi. Il Polo scolastico Santa Maria del Fiore, in via Ravegnana 96 è una storica presenza educativa della città dove si sono formate diverse generazioni di forlivesi. Fino a lunedì 30 gennaio sono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico, presentando la documentazione cartacea presso la segreteria (per informazioni il numero da contattare è lo 0543.724122, mentre la mail segreteriangelicustodi@gmail.com).

La scuola è gestita dalla Fondazione Angeli Custodi di Cesena, subentrata qualche anno fa alle suore del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, conosciute più semplicemente come le suore di Santa Maria del Fiore. I servizi offerti sono: sezione primavera, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Vi è inoltre il servizio mensa interno, il servizio pre-scuola dalle 7.30 alle 8, inoltre sulla base della richiesta dei genitori ,con una iscrizione minima il servizio di prescuola può essere anticipato dalle 7. Il servizio post-scuola invece è attivo dalle 16 elle 18.