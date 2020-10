L'associazione "Sette solidali con un filo di perle" dona quattro carrozzine alla Medicina Riabilitativa

Dopo la donazione al reparto di Pediatria dell'ospedale di Forlì e dopo avere partecipato alla campagna di raccolta fondi "Insieme si può" al fine di implementare le attrezzature del reparto di Pediatria e Tin dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, l'associazione "7 Solidali con un filo di perle Odv" ha voluto sostenere le attività sanitarie forlivesi con un altro gesto di generosità, la donazione di quattro carrozzine al Reparto di Riabilitazione Intensiva.

"Un piccolo gesto da una piccola associazione - spiega Doretta Assirelli, medico del reparto - che per noi è un grande gesto per i bisogni quotidiani dei pazienti ricoverati. La carrozzina è un ausilio di fondamentale importanza per i pazienti e dà loro la possibilità di essere mobilizzati precocemente dal letto e, di conseguenza, migliorare la prognosi riabilitativa. Il Primario dell'Unità Operativa di Medicina Riabilitativa di Forlì, Renata Maria Rossi, ha espresso il ringraziamento per il gesto a nome di tutto il personale dell’Unità Operativa non escludendo la possibilità di condividere altri progetti con l’associazione "7 Solidali con un filo di perle".

L’associazione è formata da un gruppo di amiche che, dal 2017, dedicano un po’ del loro tempo e della loro fantasia ad aiutare gli altri, in particolare i bimbi in difficoltà. "Col nostro piccolo aiuto - spiegano - cerchiamo prima di tutto di contribuire a migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi che vivono in situazioni di povertà e disagio sociale, permettendo loro di fruire di beni di prima necessità e di servizi scolastici, anche per aiutarli a costruirsi un futuro da adulti indipendenti. Siamo comunque sempre attente ai bisogni dell'intera comunità in cui viviamo, ben contente di potere intervenire in altre situazioni a favore di tutta la collettività, come in questo caso. Ci fa piacere collaborare in diverse realtà: in questi anni abbiamo anche partecipato a progetti di Associazioni diverse, tra le quali Marafiki Primary School onlus, Cosmohelp di Faenza, Casa-rifugio del Centro di Aiuto alla Vita di Forlì, Time4life di Modena, Pang'ono Pang'ono Odv, Fondazione Pangea Onlus di Milano".