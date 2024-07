L'associazione Volontari Ospedalieri di Forlì-Forlimpopoli celebra il trentennale

L'Associazione Volontari Ospedalieri di Forlì-Forlimpopoli (Avo) ha di recente festeggiato i 30 anni di presenza nel territorio del comprensorio forlivese. Il momento di festa, che si è tenuto presso la fattoria didattica "La Casaccia" di Teodorano, è stato un'occasione per riflettere sui valori Avo, che sono quelli di condivisione, di vicinanza, di sostegno, di compagnia e di amicizia verso chi sta vivendo un momento difficile.

I volontari Avo sono presenti in varie realtà sanitarie, in particolare l'Ospedale Morgagni-Pierantoni dove si occupano dell'accoglienza per aiutare nell'orientamento gli utenti e entrando in alcuni reparti con un sorriso in volto scambiando qualche parola con i degenti. Inoltre Avo è attiva presso alcune case protette di Forlì come "Al Parco", "Abbracci" e "Artusi" di Forlimpopoli. In questi luoghi incontrano gli ospiti facendo loro compagnia.

I volontari Avo sostengono anche la manifestazione "Incontro senza barriere" partecipando insieme con i ragazzi alle varie iniziative che la società sportiva organizza per quella occasione. Per ulteriori informazioni sull'operatività o sulle modalità di adesione contattare Avo - viale Roma 124 - 47121 Forlì - tel. 0543 402858