L'attacco dell'opposizione: "I cittadini forlivesi regalano la Polizia Locale a Castrocaro"

Con la sottoscrizione di un atto congiunto firmato giovedì 18 aprile, Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil hanno confermato la loro contrarietà alla convenzione fra il comune di Castrocaro e quello di Forlì, che passerà nel consiglio comunale di Forlì a fine mese, riguardante la gestione in forma associata del servizio di polizia locale.

Lo ha scritto Insieme per Crescere in una nota sottolineando che “dopo aver nascoso, senza nemmeno informare il consiglio, i sindaci o la cittadinanza, l'uscita dalla Unione dei comuni per quanto riguarda il servizio di polizia municipale lasciando così sguarnito il comune di servizi amministrativi e di vigilanza, il sindaco Billi, così come noi avevamo denunciato e previsto, ha trovato una risorsa preziosa nel comune di Forlì firmando una convenzione con quest'ultimo per la gestione del servizio dal costo di 12.000 euro”

Riguardo all’accordo, viene rimarcato che “manca qualsiasi informazione circa il servizio reso dal comune di Forlì in favore di Castrocaro. Non è dato sapere di quanti mezzi potremo godere, di quanto personale, né se questo sarà sufficiente a garantire i turni diurni e notturni serali, oltre le numerose manifestazioni del nostro territorio. Inoltre per soli 12.000 euro annui, il comune di Forlì vicarierà per 2 anni (rinnovabili di altri 2) quello di Castrocaro nella gestione della polizia locale".

Un altro punto su cui Insieme per Crescere punta il dito sono i termini economici "con questa cifra irrisoria è impensabile anche solo provvedere al pagamento delle spese di benzina dei mezzi utilizzati. Non a caso, la cifra mediamente esborsata dal comune di Castrocaro per la gestione del servizio associato è stata negli anni di 200.000 euro comprendenti gli stipendi oltre oneri accessori delle quattro unità di personale in tutto, i mezzi, le attività amministrative e burocratiche. O i cittadini di Forlì intendono fornire il servizio di polizia locale pressoché gratuitamente, oppure nella convenzione si nascondono i veri intendimenti delle due amministrazioni”.

La nota stampa si chiude con “il rammarico di vedere gestiti i servizi pubblici come rapporti amicali fra due sindaci in campagna elettorale, supportati da una delibera consigliare che verrà approvata il 29 aprile e quindi oltre il 45esimo giorno antecedente le elezioni, senza alcuna giustificazione circa l'urgenza e l'improrogabilità”.