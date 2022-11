L'attentato fece 19 vittime: ricordati i caduti di Nassirya impegnati nella missione di pace

La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, rappresentata dal presidente Roberto Toscana insieme ai componenti del direttivo, la Sezione di Forlì dell’Associazione Nazionale Paracadutisti con il presidente Silvano Ragazzini e la Sezione di Forlì dell’Associazione Nazionale Autieri con Bruno Boschi hanno deposto lunedì una corona d’alloro ed un omaggio floreale per ricordare i colleghi Caduti a seguito del vile attentato alla Base Maestrale di Nassirya il 12 novembre 2003.

A seguito della recente intitolazione della rotonda ubicata in Viale Roma, tra via Cerchia e Via Monari, alla memoria delle 19 vittime, l’amministrazione comunale di Forlì ha dedicato un luogo dove poter esprimere il dolore per la memoria di persone che hanno offerto l’estremo sacrificio per un obiettivo pacificazione di una regione del medio oriente, nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia” , vittime di un attacco terroristico all’ingresso della base Multinational Specialized Unit italiana dei Carabinieri che accoglieva indistintamente ogni necessità di una popolazione stremata dal conflitto

Le associazioni che accolgono i sottufficiali in servizio ed in congedo "si inchinano deferenti, uniti nel dedicare un commosso pensiero al sacrificio dei colleghi ed al dolore delle loro famiglie, che si reitera nel vuoto della loro mancanza, lasciando il ricordo della preziosa eredità di dedizione assoluta al servizio dello Stato ed alla costruzione della pace. Resta da parte della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani la volontà, con la sempre fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, di collocare un manufatto al centro della rotonda accanto al Tricolore Nazionale in ricordo delle vite strappate al loro percorso professionale e familiare".