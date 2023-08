L'atterraggio al "Ridolfi", poi subito in hotel: la Juve è in Romagna

Lo stadio Manuzzi si prepara ad un antipasto succulento di campionato con Juventus ed Atalanta che scenderanno in campo stasera (sabato) alle ore 20:30 in un amichevole di lusso a Cesena. La prevendita è letteralmente volata con circa 17mila biglietti venduti per gustarsi la super-sfida tra Vlahovic e Scamacca, per le squadre di Allegri e Gasperini sarà una sorta di prova generale in vista dell'inizio della serie A tra una settimana. La Dea contro la Vecchia Signora, tanto entusiasmo in Romagna, la cornice del Manuzzi sarà d'eccezione con gli juventini collocati in curva mare e i bergamaschi in curva ferrovia, rivoluzionata la viabilità in zona stadio.

Intanto intorno alle 12 di sabato mattina la 'Vecchia Signora' è atterrata all'aeroporto Ridolfi di Forlì accolta da tanti tifosi e curiosi che hanno seguito i bianconeri anche nel successivo spostamento all'hotel Globus. In albergo gli uomini di Allegri resteranno fino al pomeriggio quando partiranno alla volta del Manuzzi. In tanti a caccia di foto, autografi o anche soltanto di un saluto da parte dei giocatori della Juve.

I convocati della Juve

Pinsoglio, Perin, Daffara; Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Huijsen; Locatelli, Kostic, Miretti, Weah, Rabiot, Cambiaso, Soulé, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Hasa; Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz.