L'auto ha un improvviso guasto e va a fuoco: il conducente scappa in tempo

Sarebbe un guasto di natura meccanica all'origine di un rogo che ha trasformato in pochi minuti un monovolume in una palla di fuoco. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì, poco dopo le 18,30, in corrispondenza dell'interserzione semaforica tra via Campo di Marte e via Medaglie d'Oro. Il conducente ha fatto in tempo ad uscire dell'abitacolo, senza riportare conseguenze fisiche, osservando la vettura andare a fuoco. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere l'incendio. Per consentire le operazioni di soccorso si è reso necessario chiudere temporaneamente parte dell'arteria.