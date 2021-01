L'auto parcheggiata da diversi giorni prende fuoco, i Vigili del fuoco domano le fiamme

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato intorno alle 14:30 per un'auto in fiamme in via Cucchiari, a Forlì. A prendere fuoco una Peugeot, parcheggiata da diversi giorni nella strada in cui si è sviluppato il rogo. Le cause sono riconducibili con ogni probabilità ad un cortocircuito partito dal cruscotto. La vettura ha iniziato a sprigionare fumo, e poi ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e messo in sicurezza l'intera area.