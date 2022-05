L'auto si trasforma in una palla di fuoco: le fiamme la riducono a uno scheletro di metallo

In pochi istanti l'auto si è trasformata in una palla di fuoco. Martedì mattina i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti a Bertinoro in via Santa Croce per domare le fiamme che hanno avvolto una "Mercedes classe A" vecchio modello in sosta davanti al piazzale di un'abitazione. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 9.30. La squadra ha provveduto ad estinguere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale.

Nelle foto il rogo estinto