Forlì dà il benvenuto all'autunno meteorologico col sole e temperature frizzanti

Torna a splendere il sole dopo il lunedì perturbato con pioggia e crollo termico. L'autunno meteorologico è iniziato con un risveglio piuttosto frizzante: martedì mattina a Forlì è stata toccata una minima di 15°C, mentre alle 12 la colonnina di mercurio segnava 23.2°C. Anche la giornata di mercoledì col cielo azzurro, con temperature massime che non andranno oltre i 27°C e le minime ancora particolarmente fresche, tra 13 e 16°C. Giovedì mattina non si esclude qualche debole precipitazione, con tendenza ad un rapido miglioramento da ovest e cielo terso dal pomeriggio.

Nel corso del fine settimana, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale tenderà ad espandersi verso le regioni settentrionali italiane, ma già da lunedì è attesa una flessione del campo barico per l'avvicinarsi di un sistema perturbato dalla Francia. Da venerdì a domenica le condizioni atmosferiche torneranno ad essere stabili, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, mentre lunedì è atteso un peggioramento con un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni che in arrivo da ovest andranno ad interessare il settore occidentale della regione. Le temperature massime saranno in progressivo aumento fino a portarsi attorno ai 30°C nel corso del weekend sulle città di pianura, mentre le minime, almeno inizialmente, non subiranno variazioni significative e si manterranno più fresche ed al di sotto dei 20°C".