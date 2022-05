L'Avis di Predappio dona uno strumento di ultima generazione al 118 di Forlì

Domenica l’Avis di Predappio ha donato uno strumento di estricazione “Ferno XT” al 118 Romagna - ambito di Forlì. "Questa donazione - spiega Valerio Bianchi, coordinatore del 118 Forlì - va ad incrementare la dotazione dei mezzi 118 con uno strumento all'avanguardia e di ultima generazione, da utilizzare nel caso in cui sia necessario rimuovere un paziente dall'abitacolo di un auto incidentata, o da una situazione in cui non sarebbe possibile rimuovere la persona in sicurezza e ad evitare possibili lesioni. Tale dotazione va ad integrarsi all'iniziativa di attivazione, da circa un anno, della postazione con ambulanza, disponibile h 12, nel centro di Predappio. A ricevere la donazione alcuni Operatori 118 ed il sottoscritto, in rappresentanza anche della direzione".

Un momento della donazione