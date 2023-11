L'azienda agricola al fianco dell'Istituto Oncologico Romagnolo nella lotta contro i tumori

Ottobre è stato il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. E da diversi anni "Orto Mio" è accanto all'Istituto Oncologico Romagnolo, da sempre vicino a chi soffre e insieme a chi cura. L’ultimo appuntamento, la ‘Charity Dinner’ che si è svolta al San Giacomo, ha visto partecipare 175 persone, tra cui le donne di "Orto Mio". L’evento è stato l’occasione per lanciare l'iniziativa ‘La prevenzione sta bene a tutte’, per sottolineare quanto sia fondamentale continuare a parlare di questo tema, e parlarne con tutti. Per questo motivo Ior ha pensato a un simbolo, un braccialetto magenta, che le donne di Orto Mio hanno indossato con orgoglio. Non solo, in particolare anche per raccogliere fondi per sostenere i lavori di ristrutturazione e umanizzazione del reparto di chirurgia senologica del Morgagni-Pierantoni di Forlì.

Ma la collaborazione tra "Orto Mio" e Ior parte da lontano. L’azienda agricola contraddistinta dall’omino con la cariola rossa è attivamente coinvolta anche nel progetto ‘Prime Center’: l’ex scuola elementare in via San Cristoforo a Cesena era in disuso da circa 20 anni, è stata completamente ristrutturata, e lo scorso maggio ha aperto le porte al primo gruppo di pazienti. All’interno della struttura e dei suoi 4.000 metri quadri di verde è presente anche l’orto terapeutico, uno spazio in cui è possibile favorire il benessere psico-fisico. L’obiettivo è quello di realizzare un percorso multisensoriale, tra cui anche un orto dove far fare attività terapeutica alle persone in terapia e/o post-terapia. Nell’ambito dell’orto-terapia, a giugno si è svolto il primo incontro sulle erbe aromatiche, dal titolo ‘Dall’orto alla tavola’, e dove le pazienti hanno direttamente eseguito le operazioni di svasamento e trapianto delle piante aromatiche "Orto Mio".

Un'altra importante iniziativa, che coinvolge a braccetto "Orto Mio" e Ior, è la ‘Lotteria di Natale’, vera maratona di solidarietà che coinvolge tutta la Romagna e oltre. Ma non finisce qui: Orto Mio supporta IOR con una partnership a 360°, iniziata nel lontano 2017 e che vuole proseguire in futuro, per dare continuità anche e non solo agli investimenti fatti finora, supportando l’area verde del Prime Center, il suo sviluppo e ampliamento e la sua gestione e manutenzione. Ultime, ma non meno importanti, non vanno poi dimenticate le ‘Bomboniere solidali’, altra iniziativa che Ior porta avanti anche grazie alla collaborazione con Orto Mio, che mette a disposizione dell’Istituto oncologico le sue piante aromatiche. Queste verranno poi fornite a chi le ordina comprensive di un talloncino attestante il sostegno allo IOR e personalizzabile sul retro con nome e data dell’evento.

"Siamo orgogliosi e fieri di supportare un ente così importante come IOR - spiega Anne Clare Mackintosh, titolare dell’azienda agricola "Orto Mio" -: è un’iniziativa di straordinario interesse sociale, che accompagna chi soffre e, soprattutto, affianca chi lotta. E il messaggio dello Uor è straordinario: la lotta alle malattie tumorali può essere vinta. Ed è bellissimo pensare che una piccola parte di quella vittoria è anche grazie a Orto Mio".