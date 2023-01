L'azienda che da 20 anni produce abiti da sposa premiata ai 'Wedding Awards'

Matrimonio.com, sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot Worldwide, grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, ha annunciato i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. Uno di questi premi è stato assegnato all'azienda forlivese Guia Casadio Sposa & Sposo nella categoria Sposa e accessori, che ha ottenuto un totale di 229 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio.

L'azienda forlivese da 20 anni si dedica agli sposi che vogliono distinguersi con un abito esclusivo che valorizzi al massimo l'importanza del proprio matrimonio. L'atelier propone diverse collezioni sposa e sposo delle migliori marche nazionali e internazionali e un proprio marchio sartoriale disegnato e realizzato dalla stilista Guia Casadio. L'azienda, insieme a tantissimi altri professionisti dei matrimoni in Italia, ha appena concluso un anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore.