L'azienda di logistica e trasporto lancia in tutti i cantieri una raccolta fondi per gli alluvionati

Il panorama della logistica italiana non sempre ha ricevuto valutazioni positive, ma è importante sottolineare coloro che, in questo settore, riescono a fare la differenza non solo per la loro correttezza, ma anche per il loro impegno sociale.

In questo contesto, Afs Service S.r.l., un'azienda con cantieri di logistica e trasporto in diverse città italiane, compresa la Romagna, si distingue per la sua solida responsabilità sociale. Salvatore Montanino, rappresentante dell'azienda, ha reso possibile una raccolta fondi su base volontaria presso tutti i cantieri della società in tutta Italia. I lavoratori hanno generosamente donato giornate di ferie, ore di permesso e persino ore di straordinario.

In aggiunta all'importo raccolto grazie alle donazioni dei lavoratori, l'azienda stessa ha devoluto una somma cospicua. L'ammontare totale delle donazioni è stato suddiviso tra i lavoratori che risiedono nell'area alluvionata delle provincie di Forlì Cesena, i quali hanno subito ingenti danni alle loro abitazioni.

“La raccolta fondi su base volontaria presso tutti i cantieri dell'azienda in tutta Italia è un esempio di generosità e solidarietà che tocca il cuore. I lavoratori hanno dimostrato una grandissima generosità donando il loro tempo prezioso, sacrificando le loro ferie, le loro pause e persino le ore di straordinario per sostenere coloro che hanno subito danni a causa dell'alluvione nelle provincie di Forlì Cesena. Come organizzazione sindacale territoriale, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento all’Amministratore Delegato Salvatore Montanino – dichiara il segretario della FIT CISL Forlì-Cesena Sabatino Crescenzo - per aver agito prontamente a sostegno dei propri dipendenti e del territorio colpito dall'alluvione. In questi momenti di difficoltà, il gesto di AFS Service S.r.l. ci ricorda che non siamo soli. Ci sono persone e aziende straordinarie che si impegnano per fare la differenza e donare un po’ di luce nelle vite di chi ha bisogno”.