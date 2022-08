“L’azione della Caritas diocesana non conosce pause, neppure a ferragosto”

“Garantiti i servizi essenziali alle persone bisognose anche nel periodo di Ferragosto”. La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi e altri soggetti pubblici e privati di buon cuore, lavora, anche nei mesi tradizionalmente dati al riposo estivo, per andare incontro ai tanti bisognosi che non si possono permettere di andare in vacanza. “Durante il periodo di Ferragosto – precisa il direttore Filippo Monari – garantiamo l’assistenza di base, ossia la prima accoglienza uomini e donne e la seconda femminile per almeno una ventina di casi, oltre al servizio mensa serale al Buon Pastore, in via dei Mille”. Quest’ultima è in grado di servire fino ad 80 pasti al giorno anche nel periodo più rilassato dell’anno, senza dimenticare la Mensa diurna San Francesco della parrocchia di via Ravegnana, anch’essa operativa assieme al Dormitorio uomini condotto dalla Caritas. A fine mese riprenderà la piena funzionalità il Centro di Ascolto, da intendersi come servizio diurno di informazione e orientamento, finalizzato a favorire l'accesso alle risorse pubbliche e private, l’aiuto nella ricerca di alloggi e lavoro, eventuali segnalazioni di corsi professionali e la presa in carico di persone in stato di disagio, e torneranno a regime anche i servizi di prima accoglienza consistono nell’offerta di colazione, doccia, bagno, lavanderia e stireria, guardaroba, consulenze mediche e farmaceutiche, servizio telefonico e recapito postale, pacchi alimentari e settimanali e infine mensa. Nel frattempo “il Centro di Ascolto diocesano continua, in orario lavorativo, a rispondere telefonicamente a eventuali richieste di aiuto. Rimangono attive anche le accoglienze sul territorio diocesano per i nuclei familiari e le persone provenienti dall’Ucraina”. E’ attivabile per le emergenze anche l’Ambulatorio Caritas di via Paradiso, condotto in collaborazione con l’Associazione Salute e Solidarietà. Se nelle due settimane mediane del mese di agosto rimangono chiusi l’Emporio della Solidarietà e i cosiddetti “ascolti” ordinari, non si è mai interrotto il progetto di accoglienze diffuse denominato "Tessere (di) comunità", per l'accoglienza e l'accompagnamento di famiglie e/o individui in difficoltà attraverso l'abbinamento con una famiglia tutor. A tale azione sono destinate n. 4 case in vincolo d'uso (per un totale di 15 posti-letto) e alcune stanze con bagno e appartamenti presso privati. La Caritas di Forlì-Bertinoro è infine coinvolta nella programmazione della settimana di accoglienza per i musicisti libanesi, prevista per fine agosto: si tratta del Progetto Forlì per il Libano, nato l’estate scorsa dalla collaborazione tra i fanti aeromobili del 66esimo Reggimento fanteria aeromobile Trieste e l’Amministrazione comunale di Forlì.