L'economista Cottarelli a confronto con duecento studenti forlivesi sui temi economici

L'economista Carlo Cottarelli ha incontrato oltre 200 studenti del Liceo Classico G.B. Morgagni e dell’Istituto Tecnico Matteucci di Forlì. L’evento si è tenuto venerdì nell'aula magna del Liceo Classico ed è stato organizzato dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici. “Abbiamo ritenuto – afferma Elisa Petroni, presidente del Lions Club – di programmare, oltre a progetti di sostegno alle fragilità umane del nostro territorio, anche un momento formativo per gli studenti delle scuole superiori, funzionale ad avvicinarli alle tematiche economiche nell’ottica della globalizzazione: in questo contesto ci è sembrato che Carlo Cottarelli fosse la persona più autorevole e preparata, per offrire loro una testimonianza di alto profilo”.

L’incontro, organizzato con il supporto dell’assessora alle Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara e del dirigente scolastico del Liceo Marco Lega, è stato moderato da Gigi Mattarelli. Si è sviluppato in un botta e risposta fra gli studenti e Cottarelli e ha visto emergere le principali problematiche a livello nazionale ed internazionale: dagli effetti della pandemia e della guerra sull’economia e sulle abitudini degli italiani, alle questioni legate al deficit pubblico e all’inflazione, fino all’impatto dei criteri di sostenibilità nei processi produttivi.

In più Cottarelli ha posto l’attenzione sul ruolo delle istituzioni europee (Unione Europea e Banca Centrale Europea), al fine di sollevare l’Italia dagli effetti delle crisi degli ultimi anni. Infine l’illustre economista, riferendosi ai percorsi di studio economici in Italia, ne ha ribadito la qualità, ma nello stesso tempo ha consigliato ai giovani presenti un’esperienza formativa post-laurea all’estero, non solo per fini linguistici, ma anche per confrontarsi con realtà innovative e stimolanti fuori dai confini nazionali.