L'editore Roberto Mugavero a "Salotto blu": "La mostra su Baldini? La più bella mai allestita per un campione del ciclismo"

Roberto Mugavero è fondatore e direttore della Casa Editrice Minerva, azienda che ha compartecipato alla realizzazione della mostra dedicata a Ercole Baldini, aperta presso i musei di San Domenico di Forlì fino al 7 gennaio, e fornito larga parte del materiale fotografico. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Mugavero ha descritto le tappe dell'importante realizzazione.

"Noi di Minerva abbiamo da tempo acquisito la disponibilità dello storico archivio fotografico lasciato da Sante Breviglieri, considerato il più grande fotografo del ciclismo - ha detto Mugavero -. Al suo interno sono molte e splendide le immagini dedicate a Ercole Baldini, che per alcuni anni fu il più forte corridore al mondo. La cosa ha suscitato l'interesse del sindaco Gian Luca Zattini che, sentito il parere dei figli di Baldini, ha deciso di dare vita alla mostra, che comprende anche molti preziosi reperti messi a disposizione della famiglia di Ercole. È stato un lavoro, di cui ci siamo occupati in sinergia con lo staff dell'assessorato alla cultura, in particolare il settore che cura con grande perizia i musei civici".

"Dobbiamo ringraziare anche la collaborazione logistica della Fondazione Cassa dei Risparmi - la conclusione -. Il risultato è una mostra che i diversi grandi personaggi del ciclismo che già l' hanno visitata definiscono la più bella dedicata in Italia a un campione delle due ruote. Grazie alla scelta operata dal Comune di Forlì l' ingresso è gratuito, invito tutti a visitarla. Si tratta di un'esperienza emozionante che affascina anche chi non è appassionato di ciclismo".