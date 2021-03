L'effetto Covid si fa sentire sull'aspettativa di vita, Forlì-Cesena "perde" un anno

Uno studio pubblicato sul Sole 24 ore lunedì approfondisce l’impatto demografico della pandemia e quanto il virus abbia inciso sulla speranza di vita degli italiani. Secondo la ricerca, in Italia l’aspettativa media di vita rispetto al 2019 sarà più breve di un anno per le donne (-1,10) e di quasi un anno e mezzo per gli uomini (-1,40). L’aspettativa di vita scende a 84,3 per le donne e a 79.7 per gli uomini.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, si stima un’aspettativa di vita di 84,5 anni per le donne (-1,20, dato tornato ai livelli del 2009) e di 80,2 per gli uomini (-1,40, tornato ai livelli del 2012). Forlì-Cesena fa registrare un -0,70 per le donne (85,1) e -1,40 per gli uomini (80,6).

Rimini risulta tra le realtà che hanno subìto di più il contraccolpo del virus, dopo le province di Piacenza (-3,70 per le donne) e Parma (- 3 anni per gli uomini). A Rimini infatti la speranza di vita cala di due anni: -1,80 per le donne, -2.20 per gli uomini.

I dati

Rimini 84,3 (donne) -1,80 80,4 (uomini) -2,20

Forlì-Cesena 85,1 (donne) -0,70 80.6 (uomini) -1,40

Ravenna 85,3 (donne) -0,30 81,3 (uomini) -0,40

Piacenza 82,6 (donne) -2,90 77,7 (uomini) -3,70

Parma 83,5 (donne) -2,10 78,6 (uomini) -3,00

Reggio Emilia 84,8 (donne) -1,00 79,9 (uomini) -1,40

Modena 84,9 (donne) -1,10 80,8 (uomini) -1,30

Bologna 85,0 (donne) -0,90 80,9 (uomini) -1,20

Ferrara 84,1 (donne) -1,00 80,2 (uomini) -0,20