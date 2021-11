"L'elettrico è la strada giusta", il raduno green sbarca in centro: appello ad auto, moto e monopattini

Al grido "bisogna ridurre l'inquinamento, basta coi blabla...", domenica 23 novembre, tutti i veicoli elettrici della romagna si daranno appuntamento in piazza Duomo a Forlì per il "Electric Christmas Day" un evento green, un raduno 100% elettrico rivolto ad auto, moto e monopattini. A organizzarlo è Daniele Sperti, possessore da due anni di una Tesla elettrica, e attivista dei gruppi "Tesla Owners" e "Teslari Romagnoli".

"E' il terzo evento che organizziamo a Forlì - spiega Daniele - gli altri due li abbiamo fatti a Ridracoli, questo sarà nel pieno centro della città. L'obiettivo è far conoscere il mondo elettrico a più persone possibile e trasmettere il messaggio che l'elettrico inquina meno sia a livello di aria che di rumore. Da quando ho acquistato la Tesla, tutta la mia famiglia è passata all'elettrico. Non abbiamo nemmeno più gas in casa. Abbiamo installato il fotovoltaico e ora faccio tutto con l'energia verde".

Ma non costano ancora troppo le auto elettriche? "Io la mia l'ho pagata sui 40 mila euro - spiega Daniele - E, tolta la benzina che non pago perché la ricarico a casa mia gratis con la colonnina, pago una rata simile a quella di una Cinquecento. E poi non si paga il bollo, non si fanno tagliandi, non serve manutenzione di alcun tipo. Le batterie sono garantite per almeno otto anni".

All'ultimo raduno, a Ridracoli, erano presenti 120 persone con 80 auto. Domenica 28 novembre il corteo partirà dal centro commerciale Punta di Ferro, perché anche la direttrice del centro è molto amica dell'elettrico (ha installato le colonnine che fanno il pieno alle auto in mezz'ora). L'appuntamento è alle 9 circa, per le 9.30 il corteo si muoverà verso Piazza Saffi, poi sosterà in piazza Duomo. Da lì andrà in Corte San Ruffillo dove chi vuole potrà pranzare. "Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, non chiediamo soldi e non ne prendiamo da nessuno - spiega Daniele - Quello che facciamo lo facciamo per passione e per convinzione che l'elettrico sia la strada giusta. Quel giorno saremo lì a disposizione di tutti coloro che vorranno fare domande, chiedere informazioni sui veicoli elettrici. Anche il Comune ha voluto partecipare all'evento sia dandoci il patrocinio che tramite un suo rappresentante. Noi, da parte nostra, abbiamo già chiesto all'amministrazione di potenziare il numero di colonnine per la ricarica in città in modo da creare una rete a disposizione di tutti coloro che hanno già fatto la scelta giusta o stiano meditando di farla".