L'emergenza covid-19 stoppa anche la rassegna musicale natalizia al San Giacomo. "Una decisione sofferta"

"E' stata una decisione sofferta, non semplice e conflittuale". L'emergenza sanitaria da covid-19 impone lo stop alla rassegna musicale prevista per il periodo natalizio all'Auditorium del San Giacomo e programmata dal 3 dicembre al 17 gennaio. A dare l'annuncio è l'assessore alla cultura, Valerio Melandri, che argomenta: "Il mondo dell’associazionismo, interpellato dal servizio cultura per la definizione congiunta del calendario sinfonico aveva risposto con tempismo ed entusiasmo all’invito lanciato più di un mese fa".

"Quella che stavamo costruendo era una stagione complessa e stimolante, arricchita di elementi e protagonisti musicali assolutamente inediti per la città di Forlì e, soprattutto, calibrata sull’assoluto rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure di contrasto anti covid-19 - prosegue -. Ma la nostra voglia di fare musica e di farla nel pieno rispetto delle regole è stata gambizzata da un panorama nazionale incerto e confuso che non garantisce la certezza della programmazione e quella, ancor più rilevante, delle aperture".

"Lo abbiamo già detto; il mondo della cultura e dello spettacolo pur avendo investito tempo, risorse ed energie per adeguarsi ai protocolli di sicurezza e riaprire al pubblico è stato costretto a chiudere per l’inefficienza e la superficialità di altri. Chi non aveva colpe ha pagato per chi ne aveva. In questo triste scenario - conclude - la sospensione della rassegna del San Giacomo si è rivelata una scelta forzata e cautelativa nei confronti delle tantissime associazioni che ne erano le protagoniste. La speranza, più che debole che mai, è quella di una maggiore tutela da parte del Governo per chi lavora nel rispetto assoluto e prioritario della salute pubblica".