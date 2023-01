L'ennesimo albero caduto blocca la Campigna, esplode la rabbia sui social: "Siamo esausti"

L'ennesimo albero capitolato lungo il tratto della Provinciale 4 del Bidente tra Campigna e Passo della Calla fa esplodere il malcontento degli operatori turistici invernali. “Non sappiamo più come fare - è lo sfogo affidato alla pagina Facebook “Sciare in Campigna” di Manuel Tassinari, albergatore e maestro di sci -. Non ce la facciamo più e siamo esausti. Ora che c'è neve e potremmo lavorare la strada è chiusa. Se non abbiamo una programmazione non è colpa nostra”.

Tassinari ricorda di aver sollevato la problematica della messa in sicurezza della strada già alcuni anni fa. “Noi residenti la percorriamo tutti I giorni per lavorare, con la paura di attraversarla per fare la spesa. Ci tolgono la dignità di tornare a dormire a casa nostra. E' una strada, non un sentiero. E non è stata nemmeno una nevicata eccezzionale. Ogni volta che nevica vengono giù piante. Forse si aspetta il peggio per fare qualcosa”. Nei giorni scorsi l'arteria era rimasta bloccata a causa di una slavina prima e in seguito dal crollo di alcuni alberi a causa del peso della neve.

Anche quella di domenica è stata una giornata di caos, questa volta non per fenomeni naturali, ma per l'alto afflusso di persone che avevano deciso di trascorrere la giornata festiva sulla neve, chi per una ciaspolata, chi per una semplice passeggiata e chi per una sciata o una discesa col bob. La strada è stata chiusa al traffico già dalla mattinata intorno alle 10, sollevando non pochi malumori, sia tra gli automobilisti, ma anche tra gli operatori che avevano organizzato appuntamenti sulla neve. La coda ha raggiunto diversi chilometri.