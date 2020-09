L'escursione tra la natura in moto termina con una brutta caduta: trasportato in elimedica al Bufalini

Incidente con la moto durante un'escursione. E' successo sabato pomeriggio lungo il sentiero che dalla Faggiola porta a Sambucheto, partendo da Buggiana (Galeata). Un ravennate di 56 anni, mentre si trovava in compagnia di un gruppo di amici appassionati di enduro, per cause da accertare è caduto rovinosamente a terra procurandosi un trauma al torace a e alla clavicola.

I suo compagni di avventura hanno allertato immediatamente il 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza, l’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco.

L’elicottero è riuscito ad atterrate ad un centinaio di metri dal luogo dell’evento, coadiuvato a terra dai tecnici territoriali intervenuti. Il personale medico ha immediatamente dato assistenza all’infortunato somministrando anche l’analgesia a causa del forte dolore. L’uomo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cesena con un codice di media gravità.