L'esperto di sicurezza stradale Simone Balduino ospite dei Lions Club Forlì Valle del Bidente

Guida nella terza età, tra qualità della vita e sicurezza stradale: questo il tema dell’incontro che il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha organizzato venerdì sera all’Hotel Globus in apertura del ciclo di conferenze del 2022 dell'associazione. Ospite un esperto della materia come Simone Balduino, già Dirigente generale della Polizia di Stato, che ha calato l’argomento in un’ottica europea, mostrando ipotesi di lavoro e visioni innovative, anche per il territorio romagnolo. A introdurlo c’era il presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente, Matteo Micucci.

Balduino è autore di numerose pubblicazioni dedicate alla Circolazione e Sicurezza Stradale, alla Sicurezza sul lavoro, all’Etica e alla Deontologia Professionale e alla Gestione delle risorse umane. laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, ha conseguito il Master in Formazione formatori presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. è stato Direttore del Centro di Addestramento della Polizia di Stato, per la formazione specialistica nei servizi di Polizia Stradale, di Polizia Ferroviaria, di Polizia di Frontiera e dell’Immigrazione e di Polizia Postale e della Comunicazione. è docente a contratto presso l’Università di Urbino per i corsi integrativi dedicati alla Sicurezza stradale e alla Sicurezza sul lavoro degli operatori della Sicurezza Pubblica.