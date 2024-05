L'estate di Bertinoro: dal primo giugno torna attiva la Zona a Traffico Limitato in centro

Dal 1 giugno torna attiva la Zona a Traffico Limitato nel centro del Borgo di Bertinoro, tutti i giorni dalle 19 alle 24, fino al 30 settembre. La Ztl riguarda piazza G. Del Duca, via Mazzini, P.zza della Libertà, via delle Mura, via Dolcini, via A. Costa, via Vendemini, via S.S. Trinità, via Fossato, via del Teatro. Per verificare il rispetto della normativa sono stati installati nel 2023 due varchi, uno sito all’ingresso di piazza G. Del Duca, l’altro in piazza della Libertà.

Il transito è consentito a veicoli a propulsione elettrica o ibrida previa comunicazione via mail a pl.verbali@romagnaforlivese.it, veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, veicoli della forze di polizia, mezzi di soccorso e quelli utilizzati per attività tecniche di pronto intervento sempre previa comunicazione alla Polizia Locale. Il transito e anche la sosta sono consentiti, esponendo apposito contrassegno, ai veicoli dei residenti e domiciliati, i gestori di attività ricettive (che possono richiedere 2 pass per transito e sosta all’interno della Ztl).

In piazza G. Del Duca è inoltre istituito il divieto di sosta, eccetto lo stallo invalidi, tutti i giorni dalle 17.30. In piazza della Libertà il divieto di sosta degli stalli lato terrazza vale tutti i giorni dalle 19 alle 24, mentre nei parcheggi lato palazzo comunale e scalinata del Duomo fino agli stalli riservati alla Polizia Locale e agli invalidi il divieto di sosta è istituito venerdì, sabato e domenica sempre dalle 19 alle 24. È sempre consentita la sosta, in piazza della Libertà, agli autorizzati negli stalli posti di fronte all'Hotel Panorama e nella piazzetta Belvedere. Per maggiori informazioni consultare l’ordinanza sul sito www.comune.bertinoro.fc.it