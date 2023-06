L'ex Chalet dei Giardini ospiterà una gelateria: affidata la gestione per i prossimi 6 anni

L'ex Chalet dei Giardini ospiterà una gelateria. Si è conclusa la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione della struttura e della relativa area verde. Dopo aver dato corso a tutte le fasi del procedimento in cui sono oggetto di verifica, presso vari enti, il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, il complesso è stato assegnato all’operatore “Il Gelato” di Forlimpopoli. L’affidamento in concessione è finalizzato alla realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3. "Obiettivo della concessione è la valorizzazione e la riqualificazione di questo immobile e della relativa area verde in zona nevralgica per la città, favorendo il recupero di un’area fortemente frequentata data la sua vicinanza al centro storico, nonché per contribuire a uno sviluppo ulteriore della vita sociale delle persone che possono ritrovarsi in un luogo conviviale", afferma il Comune.