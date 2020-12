L'ex manager sanitario Foglietta a Salotto blu: "Principio di precauzione non rispettato, la pandemia era attesa"

Fosco Foglietta è stato direttore generale dell'Ausl a Bologna e Ferrara, oggi è docente universitario e cura pubblicazioni specializzate. Recentemente ha dato alle stampe il libro dal titolo "Rivoluzione Covid", alla cui stesura hanno collaborato anche i manager romagnoli Mattia Altini e Franco Falcini. Ne ha parlato con il giornalista Mario Russomanno nel corso della trasmissione che andrà in onda su VideoRegione giovedì alle 22,30, rappresentando le criticità che il sistema sanitario ha mostrato di fronte all'emergenza e profilando soluzioni per il futuro.

"Occorre superare il diverso passo tra le Regioni - ha spiegato Foglietta - , potenziare la sanità territoriale con nuove figure di medicina di base e una nuova configurazione del volontariato. È ormai chiaro che nessun ospedale può reggere per intero la pressione". I sistemi sanitari erano preparati? "Purtroppo no ma avrebbero potuto esserlo. Una infezione virale trasmessa dagli animali all'uomo con effetti devastanti era da tempo prevista dagli studiosi; per ragioni di contenimento dei costi, e anche perché ovunque la politica pensa al presente ma non al futuro, gli allarmi sono rimasti inascoltati".