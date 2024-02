L'ex ministro della Salute brasiliano Arthur Chioro in visita all'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Una delegazione di professori universitari brasiliani, tra cui il professor Arthur Chioro, già ministro della Salute del Brasile e ora direttore generale della rete degli ospedali universitari del Brasile - Universidade Federal de São Paolo, ha fatto visita martedì all'ospedale “Morgagni-Pierantoni "di Forlì. Ad accoglierli il direttore sanitario dell’ospedale di Forlì, Giorgio Martelli, il direttore del distretto socio-sanitario di Forlì, Francesco Sintoni , il dottor Giuseppe Benati, direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Forlì-Cesena e la dottoressa Silvia Mazzini, dirigente delle professioni sanitarie (settore trasversale Cure Primarie- Medicina Comunità – Sviluppo servizi Territoriali).

La delegazione era composta dal professor Magnus Dias Da Silva, direttore del Corso di Laurea di Medicina, il professor Cristian F. Guimaraes, docente di Salute Pubblica e la professoressa Rosemarie Andreazza, tutti dell'Universidade Federal de São Paolo. I professori brasiliani si sono dimostrati interessati soprattutto all’integrazione ospedale-territorio, alle cure primarie, all’attività robotica e al Centro Operativo Territoriale appena attivato a Forlì, un modello organizzativo di cui il Distretto Socio-Sanitario si avvale per garantire il coordinamento organizzativo della presa in carico della persona e della sua famiglia e di raccordo/connessione tra servizi e professionisti coinvolti nel processo assistenziale presenti a livello territoriale, sia per le attività sanitarie che socio-sanitarie, ospedaliero e con la rete di emergenza-urgenza. "Ringraziamo per l’opportunità che ci è stata offerta di effettuare questa visita all’ospedale di Forlì - ha affermato il professor Chioro -, ma anche per averci dato la possibilità di conoscere l’approccio organizzativo dell’assistenza in rete ospedale-territorio".