L'idea è nata a Rocca e si sta espandendo in tutt'Italia: nasce il circolo degli elettricisti "per fare squadra"

“Elettricisti illuminati”. E' la simpatica immagine scelta come nome per un Circolo che ha già raccolto adesioni da tutta Italia, raggiungendo così una dimensione nazionale. Si tratta di un’aggregazione rivolta alla categoria professionale degli elettricisti. Un’idea innovativa che vede come fondatore un progettista elettrico rocchigiano, Alessio Piamonti. "Quello del Circolo - spiega Piamonti - è un ambiente creato per gli elettricisti in modo che possano fare squadra e liberarsi di tanti dubbi, anche normativi, che possono insorgere nel lavoro quotidiano dell’installatore. Questo è possibile poiché traduciamo le complesse norme tecniche in un linguaggio più vicino a quello dell’elettricista, un linguaggio da cantiere".

Di recente Piamonti ha spiegato le finalità del Circolo “Elettricisti illuminati” anche in un’intervista alla tv di Radio 105. Tra i servizi che il Circolo offre vi sono percorsi formativi di base ed avanzati, aggiornamenti normativi in anteprima, contenuti aggiuntivi inediti pubblicati ogni mese, una sezione “Domande & Risposte”, un gruppo Facebook riservato e tanto altro ancora per permettere all’associato di formarsi ai massimi livelli. Sul sito www.elettricistiilluminati.it sono raccolte anche alcune testimonianze di professionisti singoli o aziende di impianti elettrici che già hanno aderito al primo percorso formativo in Italia dedicato agli elettricisti, che porterà la loro professionalità al livello successivo.