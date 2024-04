L’impatto dell’alluvione sulla rete viaria: se ne parla in un seminario in Provincia

La Provincia di Forlì - Cesena ha organizzato un seminario sull'alluvione 2023 che ha determinato una situazione straordinaria sul reticolo stradale sia per la gravità dei dissesti che per la loro diffusione. L'evento formativo, che si terrà giovedì 11 aprile dalle 14 alle 18 nella sede della Provincia in Piazza Morgagni 9 a Forlì, illustrerà le modalità gestionali adottate dalla Provincia per la gestione dell’emergenza e la pianificazione strategica degli interventi di ricostruzione.

E' un momento di approfondimento rivolto ai tecnici degli enti del territorio provinciale e più in generale a tutti i tecnici del territorio provinciale per mettere in circolo i saperi e fare rete nella delicata fase che abbiamo vissuto e che stiamo attraversando. E’ possibile partecipare in presenza o in videoconferenza, previa iscrizione al link Alluvione 2023 - registrazione seminario (google.com).