L'impegno della banca romagnola per gli studenti alluvionati: 20mila euro in borse di studio

A poco più di un anno dalla disastrosa alluvione che ha colpito Forlì, si è svolta la cerimonia di consegna dell’importo per le borse di studio che il Comitato di Forlì della BCC ravennate, forlivese e imolese, ha voluto erogare per gli studenti residenti a Forlì, iscritti e frequentanti le scuole superiori (precisamente l'aeronautico Baracca, l'istituto Vassallo, il professionale Ruffilli, il commerciale Matteucci, l'istituto tecnico Saffi Alberti, il tecnologico Marconi, il Liceo Artistico e Musicale Canova, il Liceo Scientifico Fulcieri e il Liceo Classico Morgagni) le cui abitazioni e i cui effetti personali hanno subito danni rilevanti.

Le scuole in accordo con la Bcc hanno pubblicato un apposito bando, riportante specifici requisiti di accesso; così, su 96 alunni iscritti in graduatoria, hanno potuto beneficiare della borsa di studio, ciascuna del valore di 250 euro, ben 80 studenti, di cui 11 del Liceo Classico “Morgagni”, 16 del Liceo Scientifico “Fulcieri”, 1 del Liceo “Canova”, 15 del Tecnico Saffi–Alberti, 6 del Professionale “Ruffilli”, 14 del Tecnico “Marconi”, 1 del Tecnico “Baracca” e 16 del Tecnico “Matteucci”

La “cerimonia” di consegna del contributo complessivo, pari a 20mila euro, ha avuto luogo al Liceo Scientifico alla presenza di Gianni Lombardi vicepresidente Bcc, Gianguglielmo Ragni Capo area territoriale Bcc Forlì, e delle dirigenti scolastiche Maura Bernabei, Susi Olivetti, Giuseppina Tinti e Lorella Zauli. "Si tratta di un contributo che non mira ovviamente a risolvere gli enormi problemi che in molti casi l’alluvione ha creato, ma che tuttavia offre un piccolo sollievo e, nello stesso tempo, riveste un importante significato anche simbolico, andando a confermare e rafforzare quella rete di solidarietà e di sostegno che l’evento, pur nella sua drammaticità, ha positivamente suscitato", viene rimarcato.

Ne danno conferma Giulia e Asia, due delle studentesse assegnatarie del contributo: “Sono molto grata di essere tra i destinatari della borsa di studio - dice Giulia - É un segnale positivo che incoraggia il mio impegno costante nel raggiungere i miei obiettivi scolastici, e dimostra il supporto della scuola, che mi ha appoggiata anche in un momento di difficoltà come quello dell’alluvione". E anche Asia, con gratitudine, ribadisce l’attenzione e la solidarietà ricevute: "Fin dal primo momento sono stati sempre pronti a venire incontro alle difficoltà dovute all’alluvione e questo aiuto economico é un’ulteriore dimostrazione dell’impegno costante della collettività scolastica e del nostro territorio". E’ vero, pare essere una goccia nel mare, ma, in fin dei conti, anche il mare è formato da tante gocce.