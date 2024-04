"L'implementazione delle Pancreas Units in Italia", la Tavola rotonda con gli esperti al Campus di Forlì

Al campus Universitario di Forlì, nell'ambito del congresso "Pancreas ReUnion", organizzato dal Dott. Carlo Fabbri (Direttore Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Forlì-Cesena) e dal Prof. Giorgio Ercolani (Direttore del Dipartimento Chirurgico di Forlì) si è svolta un' importante tavola rotonda sulla implementazione delle Pancreas Units in Italia.



La Pancreas Unit è un'unità multidisciplinare che coinvolge chirurghi, gastroenterologi, radiologi, oncologi ed anatomo-patologi ed è in grado di centralizzare la gestione delle malattie pancreatiche, creando alti volumi ed alte competenze con lo scopo di ottimizzare terapie farmacologiche, endoscopiche, e gestione chirurgiche nell'interesse del paziente.

Alla tavola rotonda erano presenti Mattia Altini (Direttore della assistenza ospedaliera della RegioneEmilia-Romagna), Chiara Gibertoni (Direttrice Generale dell'IRCCS Sant'Orsola - Bologna), Lorenzo Maffioli (Direttore Generale dell'IRCCS di Meldola) e Fabrizio Miserocchi (Direttore Generale presso IOR - Istituto Oncologico Romagnolo), coordinati da Giorgio Pacifici, ViceCaporedattore della redazione Scienze del tg2 Rai e vicepresidente dell'Unione Giornalisti Scientifici italiani, e da Tiziana Rambelli, giornalista scientifica UGIS e dirigente presso l'ufficio stampa dell'Ausl Romagna.

"La necessità di creare delle Pancreas Units in Emilia-Romagna è impellente come ha dimostrato, con dati alla mano, il Dott. Gianpaolo Balzano (Responsabile dell'Unità Funzionale di Chirurgia pancreatica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano) che da anni lavora per rendere pratiche tali realtà" - commenta il Prof. Giorgio Ercolani, aggiungendo: "tale percorso è già in atto nella regione Lombardia ed esiste una cabina di regia nel Ministero della Salute con l'obiettivo di sviluppare tale progetto su tutto il territorio italiano. Questo è quello che dobbiamo fare in Emilia-Romagna senza perdere più tempo".

"Le Pancreas Units rappresenterebbero un valore aggiunto anche ai fini della ricerca scientifica ed alla collaborazione tra centri ad alto volume" - aggiunge il Prof. Alessandro Cucchetti, Professore Associato UNIBO e collaboratore del Prof. Ercolani da oltre venti anni - e "direi che questo è il futuro prossimo nel trattamento delle malattie del pancreas" .