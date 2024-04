L'importanza dell'Enac in ambito aeronautico, lezione speciale per gli studenti dell'Itaer "Baracca"

Studenti dell’Itaer molto attenti per tutte le tre ore della conferenza “La Scuola incontra Enac, Enac incontra la Scuola” tenuta da Marco Duspiva, della direzione licenze di volo di Enac, che si è svolta mercoledì nell’auditorium dell’Istituto Aeronautico. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Duspiva ha parlato ai giovani dell’importanza e di cosa rappresenta Enac in ambito aeronautico, in quanto autorità per l’aviazione civile, come è strutturata ed inserita nell’ordinamento pubblico, e delle opportunità che possono presentarsi con l’acquisizione delle licenze nell’ambito del futuro lavorativo degli studenti. Le scuole di stampo aeronautico rappresentano infatti il “vivaio” delle professioni aeronautiche. La dirigente scolastica Maura Bernabei ha ringraziato, oltre il relatore Duspiva, il vicedirettore generale Enac Fabio Nicolai, il direttore delle Relazioni istituzionali Ascenzo Forte e il presidente Pierluigi di Palma, "per l’opportunità donataci nell’ambito dei cicli di incontri per l’"Orientamento in Uscita"".