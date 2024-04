"L'importanza della medicina di prossimità": reportage della Rai sulla Casa di Comunità di Forlimpopoli

La trasmissione "Presadiretta" torna a parlare della Sanità Pubblica della Romagna. Dopo il servizio sul Trauma center della Romagna, che ha sede all'ospedale di Cesena, lunedì 8 aprile, alle ore 21,20, su Rai 3 andrà in onda un reportage sulla Casa di Comunità di Forlimpopoli. "Dopo aver visitato un ospedale volevamo raccontare quanto è importante la medicina di prossimità e abbiamo scelto Forlimpopoli e abbiamo fatto veramente bene", ha dichiarato Riccardo Iacona, conduttore e autore di Presadiretta che ha realizzato il servizio insieme al filmaker Massimiliano Torchia.

"E' veramente impressionante quanta "cura" passi da quella struttura, servizi importanti per la comunità, non solo di cura medica nel senso stretto del termine, ma prevenzione e presa in carico complessiva delle persone", prosegue Iacona. La troupe di Presadiretta ha passato una intera giornata alla Casa di Comunità di Forlimpopoli e ha potuto documentare le attività di cura, dal centro prelievi, l'assistenza all'infanzia, l'hospice e le cure palliative, il servizio infermieristico a domicilio, la prevenzione sugli stili di vita e tanto altro ancora.