Salute, nuove iniziative del Lions Club Forlì Host a favore dei bambini

Il Lions Club Forlì Host continua il suo impegno nei confronti dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni. In occasione delle feste pasquali, il Club ha incaricato l’animatore Conrad a intrattenere i piccoli pazienti donando loro gioia e tanti sorrisi. Quella di Conrad è stata, fra l'altro, una partecipazione gratuita, a dimostrazione del personale contributo di solidarietà che tanti professionisti offrono verso la sofferenza come in questo caso.

"Dopo aver donato sensori glicemici per le rivelazioni in tempo reale della glicemia per i più piccoli - riferisce il presidente del Lions Club Forlì Host, Riccardo Bevilacqua - ed un percorso educativo di teatroterapia per aiutare gli adolescenti a gestire la propria condizione, ci stiamo impegnando per attivare altri progetti di sostegno a persone in difficoltà e iniziative rivolte ai bambini, che sono i destinatari principali delle nostre attività".

Sabato prossimo, in occasione del Lions Day che si svolgerà al parco Urbano dalle 15 alle 18, i quattro Club forlivesi ed i Leo Club di Forlì saranno presenti, nell’ambito della prevenzione sanitaria, con un gazebo per il controllo gratuito dell’ambliopia nei bambini da 3 a 6 anni che sarà effettuato da personale specializzato dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni.