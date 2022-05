L'importanza di un respiro: il basket e l'Unieuro 2.015 sposano il progetto dell'associazione Ammp

Giovedì si è giocata al PalaGalassi di Forlì “Gara-3” dei “Playoff 2022” tra Unieuro Forlì e Acqua San Bernardo Cantù, terminata col punteggio di 76 a 72 per i romagnoli. Ospiti dell'evento sono stati i volontari dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari, presenti al palazzetto con un banco informativo per sensibilizzare gli spettatori e i tifosi del basket alle problematiche delle malattie polmonari. L'mmp è nata nel 2008 per volontà del professor Venerino Poletti, attuale Direttore del Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e Torace dell'Ausl della Romagna, in memoria dello scomparso Claudio Morgagni, detto Gano, grazie all’impegno della sua famiglia e degli amici più cari.

L’associazione ha come scopo principale sostenere la Ricerca Scientifica sulle Malattie Polmonari Rare unitamente all'impegno di sostenere i pazienti e i loro familiari nel personale percorso di malattia continuando nell'impegno di sensibilizzazione della popolazione ed educazione dei giovani in merito all’importanza di un Respiro e al ruolo che ricopre la prevenzione nel prendersi cura di se stessi. Ogni anno oltre 100.000 persone si ammalano di patologie rare che colpiscono l'apparato respiratorio, e che rubano loro Respiri, ogni giorno, e per sempre. A causa della loro "rarità", queste patologie non prevedono cure risolutive e quindi costringono il paziente che ne è affetto a lottare contro una diagnosi infausta, con una aspettativa di vita media che può andare dai 3 ai 5 anni nella migliore delle ipotesi. Solo il trapianto polmonare a oggi rappresenta una speranza concreta di guarigione e miglioramento.

Il Respiro è vita, il Respiro è condivisione. Il Respiro è quel gesto naturale e semplice che ognuno di noi dà per scontato fin da quando nasciamo, così semplice da passare inosservato fino al momento in cui, purtroppo, inizia a mancare. Solo in quel momento ci si rende conto dell’importanza che quel piccolo, automatico, insospettabile atto ha per la nostra vita quotidiana. Da questa premessa nascono i Progetti (Progetto Scuola, Sharing Breath, Un Respiro in Musica, Webinar nutrizionali e Supporto ai pazienti) che Ammp Odv ha creato e che sta portando avanti in collaborazione con Unità Operativa di Pneumologia dell'Ospedale Morgagni-Pieratoni di Forlì. Un impegno costante che l'Associazione sviluppa grazie al sostegno ricevuto da tante persone attraverso il 5x1000, alle erogazioni liberali e al tempo dedicato. Un lungo viaggio per costruire insieme un futuro pieno di speranza per i pazienti affetti da patologie polmonari rare.