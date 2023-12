"L'imprenditore agricolo è custode del territorio", per Coldiretti il bilancio di un anno difficile

Si è tenuto martedì 12 Dicembre, nella cornice dell'agriturismo Borgo Castellaccia a Sala di Cesenatico, il consiglio conclusivo dell’anno 2023 congiunto e organizzato da Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Rimini con tutti i presidenti di zona dei due territori e i dirigenti dei tre movimenti di Coldiretti: Donne Impresa, Giovani Impresa e Senior. La serata è stata un'occasione per fare il punto su un'annata lunga e complessa, caratterizzata da ben due guerre, un susseguente ed incontrollato incremento dei costi delle materie prime e di conseguenza dei prezzi e l'impatto disastroso dell'alluvione che ha colpito entrambe le province, seppure in maniera distinta.

Il consiglio è stato un momento di riflessione e condivisione guidato dai due presidenti Coldiretti, Massimiliano Bernabini di Forlì-Cesena e Guido Cardelli Masini Palazzi di Rimini, che hanno preso in esame gli eventi avversi che hanno influenzato l'agricoltura locale nell’anno 2023. In questi momenti di sfida, è stato fondamentale l'impegno e la dedizione di tutti gli agricoltori, che non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà.

Particolare importanza durante l’incontro, hanno avuto le significative vittorie ottenute dalla Coldiretti negli ultimi mesi. In primis il successo della lotta contro il cibo sintetico, promossa da Coldiretti attraverso una petizione di straordinaria portata che ha coinvolto tutto il Paese e che ha garantito la vittoria del cibo naturale. Questo risultato è frutto del lavoro instancabile dell'intera struttura della Coldiretti e di tutti gli associati, che hanno messo in campo tutte le risorse per contrastare questa minaccia per la salute e il benessere dei consumatori.

Il Direttore Alessandro Corsini, insieme ai Presidenti Massimiliano Bernabini e Guido Cardelli Masini Palazzi, hanno voluto ringraziare calorosamente la struttura e tutti gli associati, partendo dai presenti, per gli enormi sforzi profusi nel rendere possibile questa serata di confronto e condivisione. La location suggestiva messa a disposizione da Fabio Galeano, titolare della struttura, ha contribuito ad arricchire l'atmosfera e a rendere l'evento ancora più speciale.

Massimiliano Bernabini ha concluso: “Abbiamo dimostrato ancora una volta l’importanza del comparto agricolo per tutto il territorio, il ruolo dell’imprenditore agricolo come custode del territorio non può e non deve essere mai più sottovalutato”. A questo proposito il Guido Cardelli Masini Palazzi ha aggiunto “nella provincia riminese il ruolo del settore agricolo è fondamentale anche come contenimento del danno dei selvatici e pone in evidenza la necessità di limitare l’esproprio del fertile terreno agricolo a beneficio di imponenti infrastrutture che fanno parte di progettualità ormai vetuste.”

Infine, la serata si è conclusa con il tradizionale e festoso grido: "Viva la Coldiretti!". Un modo per ribadire l'orgoglio e la determinazione di tutti coloro che, ogni giorno, lavorano con passione nell'agricoltura locale per garantire prodotti di qualità e rispettosi dell'ambiente.

Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Rimini continuano a impegnarsi per sostenere gli agricoltori e promuovere una cultura del cibo sano e genuino. Saranno sempre al fianco dei produttori locali e dei consumatori consapevoli, nella speranza di superare insieme le sfide future.