L'imprenditore Mambelli a "Salotto blu": "Il commercio nei centri storici non è finito"

Domenico Mambelli è titolare, con il marchio "Fabbri Boutique" nei centri storici e con quello "Fabbri" nei centri commerciali, di ben trentuno negozi di abbigliamento. Pertanto conosce come pochi dinamiche e tendenze della distribuzione commerciale. Per questo motivo è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre e nel corso della quale Mambelli ha risposto a domande su temi di attualità.

Il commercio on line? "Costituisce sia un problema che una risorsa per i negozi. Occorrono investimenti per utilizzarne le potenzialità. E attenzione, non sappiamo dove si spingerà la tecnologia nel prossimo futuro". I centri commerciali? "Il momento magico è passato, stanno attraversando una fase di transizione ma costituiscono ancora un volano importante". I centri storici? "Hanno evidenti difficoltà ma anche potenzialità. Certo, l'accoglienza e la somministrazione effettuata da bar e ristorazione li stanno caratterizzando ma c'è spazio anche per il commercio. Serve una nuova visione da parte della pubblica amministrazione e delle associazioni d'impresa. Occorre puntare sulla qualità, sulla italianità, sulla formazione del personale. Noi imprenditori crediamo nel rilancio dei centri storici e nel modello culturale che rappresentano".

Le principali notizie

Trovate le adolescenti scappate: fuga di 48 ore

Pauroso schianto in via Gorizia

Controlli nelle mense ospedaliere dei Nas

Apre un locale con menù romagnolo

Il dramma: muore a 31 per un colpo di fucile

Sciagura stradale: perde la vita una donna in uno schianto contro un albero