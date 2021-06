L'incendio nella notte parte da un quadro elettrico, evacuato un condominio

Un incendio si è sviluppato in un condominio di Santa Sofia. Le fiamme accidentali si sono sprigionate da un quadro elettrico e hanno reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte dal distaccamento di Bagno di Romagna. E' quanto capitato intorno alle 1.15 della notte tra martedì e mercoledì, in piazza Garibaldi. I pompieri hanno provveduto ad estinguere l'incendio ed evacuare i residenti della struttura. In via precauzionale, quattro persone venivano prese in cura dal personale di Romagna Soccorso per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri