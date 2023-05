L'incendio si sviluppa nel cassone dei rifiuti, intervento dei pompieri in zona industriale

Piccolo incendio nella mattinata di oggi, martedì. Intorno alle 5.30 due squadre della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, sono intervenute a Forlì in località Villa Selva, per un incendio all'esterno di una azienda. Le squadre sul posto, utilizzando schiuma antincendio, hanno provveduto a spegnere un container adibito alla raccolta dei rifiuti, evitando la propagazione dell'incendio al resto dell'azienda. Non si segnalano persone coinvolte.