L'incubo di persone anziane e indifese nei supermercati, la coppia di borseggiatori nella rete dei carabinieri

Erano diventati l'incubo di anziani e persone fragili nei supermercati del forlivese e del ravennate prima di finire nella rete delle forze dell'ordine. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, hanno denunciato due stranieri accusati di borseggi all’interno di supermercati della Romagna, vittime anziani e persone indifese.

Nella settimana a cavallo della Pasqua, un uomo ed una donna dell’est Europa, hanno fatto razzia di portafogli ai danni di persone particolarmente fragili, intente a fare la spesa all’interno di vari supermercati della Romagna, tra cui Predappio, Castrocaro Terme, Faenza e Castel Bolognese.

La collaborazione tra i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì ed alcune Stazioni sparse su tutto il territorio, hanno consentito di denunciare i due autori a diverse Autorità Giudiziarie.

I due, organizzati di tutto punto, dopo aver individuato una persona anziana o, in qualche caso, anche con evidenti problemi fisici, li derubavano del loro portafogli ed in qualche caso, dopo avere trovato all’interno anche i codici Pin delle loro tessere bancomat, si recavano ad uno sportello ATM dove prelevavano anche ingenti somme di denaro contante.

Caso particolare quello del supermercato di via Caffarelli di Faenza dove, un anziano ed un’anziana, sono stati borseggiati nel giro di meno di un minuto l’uno dall’altra, da parte di una giovane donna che, incassato il bottino, si allontanava dal luogo a bordo di una vettura di grossa cilindrata, condotta dal suo complice.

Grazie alla sinergia tra i vari Reparti territoriali e alla solerzia della direzione del supermercato, si è riusciti a risalire agli autori e alle persone offese.

Una di queste, gravemente inferma, che aveva rinunciato a sporgere denuncia perché impossibilitata a recarsi in un ufficio di polizia, una volta contattata dai militari dell’Arma che si sono recati a domicilio, ha sporto formale denuncia.

La donna in particolare risulta essere stata già segnalata negli anni quale borseggiatrice in varie parti d’Italia. I due sono stati denunciati anche per altri furti della medesima caratura in altre regioni che si affacciano sull’Adriatico, per poi essere fermati giorni dopo per un furto all’interno del supermercato di Castrocaro Terme, da una pattuglia di quella Stazione che li aveva riconosciuti.

"L’Arma su tutto il territorio provinciale ha focalizzato la sua attenzione a questi reati particolarmente insidiosi, compiuti soprattutto nei confronti delle c.d. “fasce particolarmente vulnerabili”, oggetto altresì di svariate truffe, che devono essere costantemente monitorate e combattute. Dal Comando Provinciale dell’Arma, fanno sapere di prestare attenzione ai luoghi particolarmente affollati o alla presenza di persone, soprattutto a quelle che si mettono alle nostre spalle poiché, nascondendo le mani sotto un indumento, una borsa o un semplice pezzo di carta, riescono in maniera impercettibile a fare razzie a discapito dei malcapitati".